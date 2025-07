Modica, musica d’autore nel chiostro: “Bandautore” con Vincent Migliorisi e la Civica Filarmonica

Un chiostro carico di storia. Un’orchestra di fiati. Un compositore visionario. E una serata pronta a riscrivere le regole del concerto d’autore. Domenica 3 agosto, alle ore 21.00, il chiostro del Liceo Convitto di Modica ospiterà “Bandautore”, spettacolo musicale unico nel suo genere, dove la musica contemporanea abbraccia il folk, il cinema e la sperimentazione.

Protagonista sarà Vincent Migliorisi, autore ragusano dalla cifra stilistica inconfondibile, che ha firmato musiche per il teatro, il cinema e numerosi progetti discografici. A dare corpo e fiato alle sue composizioni sarà la Civica Filarmonica di Modica, diretta dal Maestro Sergio Battaglia, con arrangiamenti orchestrali curati da Salvo Scucces, anch’egli sul palco accanto all’autore.

Un trio di maestri che si ritrova dopo anni di collaborazioni, come quelle nel progetto Trio CasaMia, oggi riletto in chiave sinfonica. Il programma ripercorrerà i momenti salienti della carriera di Migliorisi: dalle suggestive colonne sonore, alle ballate più intime, passando per le sonorità mediterranee della storica Banda Blondeau, pioniera dell’incontro tra musica popolare e linguaggi colti.

L’autore, imbracciando chitarre e strumenti a corde, suonerà dal vivo insieme all’ensemble, per un concerto dove l’interpretazione orchestrale esalterà la profondità emotiva e l’eleganza melodica dei suoi brani.

“Bandautore” sarà più di un concerto: sarà un’esperienza sonora e visiva, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio tra passato e futuro, tradizione e sperimentazione. E, come annunciano gli organizzatori, non mancheranno le sorprese.

