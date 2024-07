Modica: lotta ai “fracassoni”. Sanzioni per oltre duemila euro

A Modica continua la lotta ai “fracassoni” che disturbano la quiete pubblica. Sono state effettate sanzioni per oltre duemila euro. In particolare, sono stati controllati dalla polizia locale ventitré ciclomotori e motocicli. Uno di questi veicoli è stato trovato a circolare nonostante fosse stato sottoposto a fermo amministrativo nel maggio del 2022 dalla polizia locale perché non revisionato. Il proprietario, ignorando il provvedimento restrittivo, aveva continuato a utilizzarlo. Il mezzo è stato sequestrato.

Altre sanzioni

Un altro conducente è stato sanzionato per aver circolato con uno scooter modificato illegalmente (smarmittato). Inoltre, un ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo perché il conducente lo guidava in modo pericoloso, facendo impennate fra il traffico e mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Anche questo giovane è stato sanzionato.

