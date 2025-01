Modica: inaugurazione delle Giornate della “Scuola Giuridica Modicana (1296-2025)”

Domenica 19 gennaio 2025, alle ore 10:00, presso l’UBH dell’Icotea di Modica, in via Sorda Sampieri 128, si terrà l’inaugurazione delle tre giornate dedicate alla “Scuola Giuridica Modicana (1296-2025)”. L’evento è organizzato dalla Società Modicana per la Storia Patria e dall’Archivio di Stato di Ragusa, in occasione del 70° anniversario dell’istituzione dell’Archivio di Stato.

Programma della prima giornata

La giornata, accreditata con 3 CF per i legali appartenenti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa previa registrazione, vedrà la partecipazione di illustri relatori. Gli interventi saranno successivamente raccolti in un volume collettaneo a cura della Società Modicana per la Storia Patria.

Relatori e temi trattati

Dr. Vincenzo Cassì: Introduzione alle fonti dell’Archivio di Stato di Ragusa e Sezione di Modica (Storia e Archivistica Giuridica). Avv. Carmelo Ruta: I “Principi del Foro” Modicano di fine Novecento (Deontologia Professionale). Avv. Ignazio Galfo: L’Avvocatura a Modica e il percorso deontologico (Storia dell’Avvocatura Modicana). Prof. Giuseppe Speciale: Nel labirinto della giustizia criminale siciliana tra il XVI e XVIII secolo (Giurisdizione Penale e Civile). Dr. Carmelo Cataldi: La giurisdizione penale e civile nella Contea di Modica (1296-1812) (Giurisdizione Penale e Civile). Avv. Salvatore Poidomani: La Strage degli Ebrei (Modica, 15.07.1474); atti, processo e sentenza (Diritto Processuale Penale).

Introduzioni e saluti a cura degli avvocati Carmelo Ruta, decano degli avvocati di Modica e Emanuela Tumino, presidente dell’ordine degli avvocati di Ragusa.

Un evento per celebrare la storia giuridica modicana

L’iniziativa mira a valorizzare la ricca tradizione giuridica di Modica, promuovendo al contempo lo studio e la riflessione su temi fondamentali del diritto e della storia locale.

Un appuntamento di grande rilevanza per la comunità accademica, gli operatori del diritto e tutti gli interessati alla storia e alla cultura del territorio.

