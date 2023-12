Modica in pole position: evento Formula Uno fino a venerdì sera 22 dicembre in centro storico

Il cuore di Modica batte al ritmo dei motori della Formula Uno durante le festività natalizie, poiché la città ospita fino a questo venerdì sera 22 dicembre un evento straordinario che porta in centro storico il prestigio della Scuderia AlphaTauri. L’iniziativa, organizzata con dal Comune di Modica con il sostegno della Regione Siciliana, ha trasformato l’ex convento del Carmine in piazza Matteotti in un palcoscenico dedicato al fascino e all’emozione della Formula 1.

Esposizione della Monoposto e Divertimento per Tutti:

Fino a venerdì sera, gli appassionati della Formula Uno avranno l’opportunità unica di ammirare da vicino la monoposto della Scuderia AlphaTauri, modello AT04, che ha solcato le piste guidata dai piloti Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda nel Campionato Mondiale. L’esposizione, situata nell’ex convento del Carmine, è il punto focale dell’evento, offrendo a tutti la possibilità di immergersi nell’universo della Formula 1.

Ma non è tutto: per coloro che desiderano provare l’ebbrezza di trovarsi al volante di una vera Formula Uno, sarà disponibile un simulatore di guida professionale. Su prenotazione, i partecipanti potranno vivere l’esperienza di guidare una monoposto da corsa, immergendosi nel mondo adrenalinico delle gare automobilistiche. Inoltre, due videogiochi semi-professionali saranno a disposizione per divertimento libero, consentendo a tutti di cimentarsi con la guida virtuale.

Proiezione del Film Documentario: “Whatever it Takes – The Race before the Races”:

Il clou dell’evento si terrà giovedì sera al Garibaldi, con la proiezione del film documentario “Whatever it Takes – The Race before the Races”. Questo emozionante lavoro cinematografico curato da Diego Mandolfo, racconta la storia del team faentino, offrendo uno sguardo approfondito nel mondo competitivo della Formula 1.

Dichiarazione dell’Assessore Tino Antoci:

“Questo evento è un’opportunità straordinaria per la nostra comunità di vivere da vicino il fascino della Formula Uno. La presenza della Scuderia AlphaTauri a Modica durante le festività natalizie è un regalo speciale per tutti gli appassionati di motori e per la città stessa. Vogliamo ringraziare la Regione Siciliana, l’onorevole Ignazio Abbate e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Modica si trasformerà in un punto di incontro per gli amanti della velocità e dell’emozione, unendo la tradizione natalizia con la passione per il motorsport”.