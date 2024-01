Modica in lutto: addio a Giorgio Ciacera, fondatore della storica Latteria

Il 16 gennaio 2024 segna il triste addio a Giorgio Ciacera, un imprenditore di lunga data e storico titolare della rinomata Latteria Bar Ciacera di corso Umberto a Modica. All’età di 91 anni, Giorgio Ciacera ci lascia, lasciando un vuoto nella comunità locale e tra coloro che hanno avuto il piacere di conoscere la sua calorosa ospitalità.

La Latteria è stata un punto di riferimento per generazioni di modicani e non solo, un luogo di ritrovo che ha visto passare diverse epoche della storia locale. La sua gestione attenta e il servizio accogliente hanno contribuito a creare un ambiente familiare, dove le persone si riunivano per condividere momenti di convivialità.

Giorgio Ciacera non era solo un imprenditore di successo, ma anche un appassionato di ciclismo. Dopo aver ceduto l’attività ai suoi figli, continuava a pedalare per le strade di Modica fino a pochi anni fa, dimostrando la sua dedizione alla passione per la bicicletta. La sua presenza in bicicletta era diventata un’icona familiare per i modicani, un modo tangibile di connettersi con la comunità.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio tra coloro che lo conoscevano. Giorgio Ciacera era noto non solo per il suo ruolo di imprenditore di successo ma anche per la sua cordialità e la sua camminata dondolante distintiva, che lo rendeva riconoscibile ovunque andasse. La sua presenza positiva e il suo carattere affabile hanno lasciato un’impronta indelebile sulla comunità.

Con la sua scomparsa, Modica perde un pezzo della sua storia e della sua identità.

Ora, la comunità si stringe attorno alla famiglia Ciacera, offrendo le condoglianze per la perdita di una figura così amata e rispettata. Giorgio Ciacera sarà ricordato non solo per il suo contributo al tessuto imprenditoriale di Modica ma anche per la sua gentilezza e la sua passione, che hanno reso la Latteria Bar Ciacera un luogo indimenticabile per tutti coloro che lo hanno frequentato nel corso degli anni.