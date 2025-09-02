Modica, gran finale per “In Teatro Aperto 2025” con Andrea Tidona e la Rino Cirinnà Jazz Band

Sta per calare il sipario su In Teatro Aperto 2025, la rassegna estiva che ha trasformato Modica in uno dei centri culturali più vivaci della Sicilia. Dopo settimane di concerti ed eventi che hanno visto sul palco artisti come The Kolors, Cristiano De André e Fiorella Mannoia, la stagione si chiuderà in grande stile con lo spettacolo “Mizzica… questo è jazz!”, in programma sabato 6 settembre alle ore 21.00 presso il Chiostro di Palazzo San Domenico.

“Mizzica… questo è jazz!”: un viaggio tra Sicilia e America

Protagonisti della serata saranno Andrea Tidona, attore modicano di fama internazionale, e la Rino Cirinnà Jazz Band, composta da musicisti di altissimo livello: Rino Cirinnà, Peppe Arezzo, Nello Toscano, Andrea Liotta e Salvo Riolo.

Lo spettacolo, scritto da Marina Romeo e diretto da Alessandro Machia, intreccia teatro e musica per raccontare le origini del jazz e il contributo della Sicilia a questa rivoluzione musicale. Tidona interpreterà due personaggi emblematici — Tony Inn, giovane emigrato siciliano in America, e Tom, ex schiavo in fuga — in una prova attoriale intensa e commovente.

Il repertorio spazierà da classici come When the Saints Go Marching In ad Amazing Grace, fino a Do You Know What It Means, evocando le contaminazioni culturali tra i siciliani emigrati a New Orleans e le tradizioni afroamericane.

Un’estate di successi e sold out a Modica

La rassegna, promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi, ha registrato numeri straordinari con una partecipazione calorosa e trasversale. «Concludere con uno spettacolo che celebra le radici del jazz e il legame con la Sicilia è un atto d’amore per la nostra terra» – hanno dichiarato la presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata.

Il successo è stato reso possibile grazie al sostegno del Comune di Modica, della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana e di numerosi partner privati.

Cultura che continua: la mostra di Banksy

Anche se la stagione estiva si avvia alla conclusione, la cultura a Modica non si ferma. Fino al 2 novembre, infatti, sarà visitabile presso lo spazio MARF dell’Ex Convento del Carmine la mostra “Banksy – Realismo Capitalista”, curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani.

Biglietti e info

I biglietti per “Mizzica… questo è jazz!” sono disponibili al botteghino del Teatro Garibaldi e online su Ciaotickets

© Riproduzione riservata