Modica: gli ospiti della cooperativa “Turi Apara” in visita al commissariato

Le porte del Commissariato di Polizia di Modica sono state aperte per accogliere alcuni ospiti molto graditi, circa 20 uomini e donne attualmente assistiti dalla cooperativa “Turi Apara” presso il centro diurno per disabili di Modica Sacro Cuore. Questo incontro rientra nelle iniziative di prossimità e vicinanza alla comunità volute dal questore della provincia di Ragusa, Vincenzo Trombadore. I poliziotti del Commissariato si sono presentati alla porta per accogliere gli ospiti, su richiesta formulata tramite gli assistenti sociali che li seguono.

Durante la visita, gli agenti hanno mostrato loro l’intera struttura del Commissariato e hanno illustrato i vari compiti della Polizia di Stato, dalle investigazioni tradizionali alla scienza forense, dal rilascio dei documenti ai permessi di soggiorno per gli stranieri. Gli ospiti hanno posto molte domande ai poliziotti, i quali hanno sottolineato l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra per garantire la sicurezza di tutti.

LA VISITA

Durante la visita, sono stati mostrati anche i mezzi utilizzati dalla Polizia di Stato nei servizi di controllo del territorio, come le auto e le moto delle Volanti, e sono stati illustrati i locali della sala operativa del Commissariato, che lavora in stretta sinergia con la Questura di Ragusa per coordinare le attività sul territorio comunale.

Alla fine dell’incontro, sia gli ospiti che gli agenti hanno espresso soddisfazione e vicinanza reciproca, salutandosi calorosamente e con la promessa di un prossimo incontro, visto che presto un altro gruppo di ospiti della Cooperativa farà visita al Commissariato.

