L’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica conferma anche nel 2025 livelli di attività elevati e un rafforzamento degli indicatori di qualità e sicurezza clinica. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, il reparto ha eseguito 2.682 interventi su 2.657 pazienti, confermando la piena operatività della struttura e […]
Modica festeggia al 10eLotto: vincita da 25mila euro in via Risorgimento
18 Feb 2026 10:44
La fortuna bacia la Sicilia nell’ultimo concorso del 10eLotto di martedì 17 febbraio 2026. Tra i premi più ricchi distribuiti nella regione spicca un colpo da 25mila euro vinto a Modica, in via Risorgimento, dove un fortunato giocatore ha centrato un “8”, aggiungendo emozione e sorrisi a una giornata di vincite straordinarie.
Modica si unisce così alla fortunata tripletta siciliana del concorso: 100mila euro a Paceco, in provincia di Trapani, grazie a un “8 Doppio Oro” e una giocata da 4 euro in piazza Vittorio Emanuele, e 20mila euro a Messina in via Socrate. La città iblea entra quindi di diritto tra le protagoniste della giornata fortunata per la Sicilia.
Il gioco può provocare dipendenza patologica.
© Riproduzione riservata