Modica festeggia al 10eLotto: vincita da 25mila euro in via Risorgimento

18 Feb 2026 10:44

La fortuna bacia la Sicilia nell’ultimo concorso del 10eLotto di martedì 17 febbraio 2026. Tra i premi più ricchi distribuiti nella regione spicca un colpo da 25mila euro vinto a Modica, in via Risorgimento, dove un fortunato giocatore ha centrato un “8”, aggiungendo emozione e sorrisi a una giornata di vincite straordinarie.

Modica si unisce così alla fortunata tripletta siciliana del concorso: 100mila euro a Paceco, in provincia di Trapani, grazie a un “8 Doppio Oro” e una giocata da 4 euro in piazza Vittorio Emanuele, e 20mila euro a Messina in via Socrate. La città iblea entra quindi di diritto tra le protagoniste della giornata fortunata per la Sicilia.

Il gioco può provocare dipendenza patologica.

