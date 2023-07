Modica: è scomparsa Noemi Fiore, 22 anni

Poco dopo le 15 di oggi, 11 luglio, la famiglia ha formalizzato la denuncia di scomparsa presso il Commissariato di Polizia di Modica. Non da più notizie di sé da ieri pomeriggio la 22enne Noemi Fiore di Modica. Stando alle prime informazioni, la ragazza si sarebbe allontanata volontariamente – per motivi in via di approfondimento – nel pomeriggio di ieri intorno alle 16 e non avrebbe più fatto rientro a casa.

TUTTI STANNO CERCANDO NOEMI

Avrebbe con se documenti, soldi e telefono ma non risponderebbe alle chiamate. La famiglia preoccupata ha formalizzato la denuncia. Potrebbe essere attivato a breve dalla Prefettura di Ragusa, il Piano di ricerca persone scomparse che ha come primo passo la formalizzazione appunto, della denuncia. Intanto la ragazza, che lavora in un locale che somministra cibo e bevande a Modica bassa, al momento dell’allontanamento indossava una maglietta bianca e una gonna lunga nera ed aveva con sé una borsetta a tracolla. Sui social l’appello degli amici e della famiglia. Chiunque la vedesse, contatti le forze dell’Ordine che intanto la stanno già cercando sul territorio.

Ha collaborato Pinella Drago