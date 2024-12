Modica: due esplosioni in centro, danni e paura ma nessun ferito

Tensione a Modica per due esplosioni di petardi avvenute a breve distanza di tempo ad opera di ignoti. Gli episodi si sono registrati ieri sera. La prima detonazione è avvenuta in via San Domenico, una strada nelle immediate vicinanze del Municipio. L’esplosione ha provocato danni significativi alla chiesa di San Domenico, mandando in frantumi i vetri, e ha fatto tremare le finestre delle abitazioni vicine.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l’area e chiuso la stradina in via precauzionale.

Poco dopo, una seconda esplosione ha scosso via Portosalvo, seminando ulteriore preoccupazione tra i residenti. Anche in questo caso, fortunatamente, non si registrano feriti.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questi atti vandalici, che sembrano essere stati deliberatamente orchestrati per generare paura e disordine. Al momento non si conoscono né il movente né i responsabili degli attacchi.

Le autorità stanno monitorando la situazione per prevenire ulteriori episodi, mentre i cittadini sono invitati a collaborare segnalando eventuali dettagli utili alle indagini.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata