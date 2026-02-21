Modica : Don Gesualdo ricorda Giorgio Sparacino

Domenica 22 febbraio alle ore 18, al Teatro Giorgio Sparacino di Modica, andrà in scena Don Gesualdo, in una serata che sarà anche un grande omaggio alla memoria di Giorgio Sparacino. Attraverso un ricordo sentito, Alessandro Sparacino rende infatti tributo al padre, regista e attore che ha lasciato un segno profondo nella comunità, ricordandolo con forza e intensità proprio portando sul palco il capolavoro di Giovanni Verga, già applaudito in numerose città italiane ed estere. Un tributo intenso e insieme malinconico a una personalità la cui memoria si intreccia idealmente con questa rappresentazione.

Lo spettacolo, parte di Verga100 e Dreamworld, proveniente dai luoghi verghiani, scritto e diretto da Lorenzo Muscoso, propone una trasposizione autentica e profondamente fedele allo spirito dell’opera originale. Al centro della scena, Alessandro Sparacino interpreta la complessità del protagonista, un uomo sospeso tra ambizione e solitudine, capace di accumulare ricchezze senza riuscire a trovare né affetto né pace. Un percorso umano intenso che attraversa l’intero arco drammatico del personaggio, tra ascesa sociale, giudizio e amarezza.Le musiche del Maestro Riccardo Gerbino contribuiscono alla costruzione dell’atmosfera come vero elemento narrativo con un tessuto sonoro vivo, quasi un personaggio in scena, capace di amplificare il pathos della storia. L’impianto scenico accompagnerà il pubblico nella Sicilia di fine Ottocento, in una dimensione emotiva resa ancora più intensa dalla voce di Rita Abela, che impreziosisce i momenti salienti con una forza interpretativa di grande efficacia.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata