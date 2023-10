Modica: denunciati quattro modicani per reati ambientali

Un deposito di rifiuti speciali e reati ambientali, quattro modicani denunciati. I carabinieri della compagnia di Modica, insieme ai militari del Centro anticrimine natura di Agrigento, a seguito di segnalazione da parte del nucleo elicotteri di Catania, hanno effettuato alcuni controlli per verificare il rispetto della normativa prevista dal Testo Unico in materia ambientale. Il controllo, ha portato alla denuncia di un imprenditore edile di 57 anni.

L’OPERAZIONE

L’uomo è accusato di aver realizzato in un terreno di proprietà privata, un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di aver bruciato illecitamente rifiuti speciali pericolosi su un’area di circa 800 metri quadri.

Ma non è l’unica denuncia: in seguito ai controlli, sono stati denunciati anche altri tre fratelli modicani accusati di aver realizzato un terrapieno su area di 3500 metri quadri circa, costituito da un deposito incontrollato di rifiuti speciali. Le aree sono state messe in sicurezza e sottoposte a sequestro preventivo in attesa delle opere di bonifica.