Modica, Corrado Roccasalvo si dimette dalla Commissione Bilancio: “Ora coerenza dall’opposizione”

Scossa politica a Modica. Il consigliere comunale Corrado Roccasalvo, esponente di Forza Italia, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla commissione consiliare di appartenenza con un gesto definito “provocatorio ma coerente”.

Al centro della vicenda, le dichiarazioni dell’opposizione in aula che avrebbero definito le commissioni consiliari “illegittime”.

“Un gesto conseguente alle accuse”

«In aula sono state fatte gravi e ripetute insinuazioni – dichiara Roccasalvo – secondo cui le commissioni consiliari sarebbero illegittime. Di fronte a parole così nette ho ritenuto doveroso compiere un gesto conseguente, dimettendomi, per verificare se alle accuse sarebbero seguiti comportamenti altrettanto coerenti».

Un atto politico che punta a sollecitare l’opposizione a trarre le medesime conclusioni rispetto alle proprie affermazioni.

Commissione Bilancio ridotta a quattro componenti

Il gesto di Roccasalvo è stato seguito dalle dimissioni dei consiglieri Giorgio Civello e Rita Cascino, entrambi del gruppo Voce Libera. A ciò si aggiungono le dimissioni dal Consiglio comunale di Michelangelo Aurnia, avvenute nelle scorse settimane.

La Commissione Bilancio si ritrova così oggi composta da appena quattro componenti, con evidenti ripercussioni sull’assetto dei lavori.

La sfida all’opposizione

«La domanda che oggi rivolgiamo con chiarezza all’opposizione – prosegue Roccasalvo – è semplice: perché, dopo aver dichiarato pubblicamente che le commissioni sarebbero illegittime, non hanno tratto le conseguenze dimettendosi?».

Secondo l’esponente azzurro, quanto accaduto dimostrerebbe una distanza tra dichiarazioni politiche e azioni concrete.

Forza Italia: “Servono serietà e rispetto istituzionale”

Nella nota, Forza Italia ribadisce la necessità di riportare il confronto politico su un piano di serietà, coerenza e rispetto delle istituzioni, nell’interesse della città.

Il caso approderà inevitabilmente al centro del dibattito consiliare nei prossimi giorni, con possibili sviluppi sugli equilibri interni alle commissioni e sulla gestione dei lavori.

