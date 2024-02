Modica città smart. Il Comune và verso la digitalizzazione. Arrivano i Fondi dal PNRR

La svolta attesa da tempo ed alla quale la giunta Monisteri ha lavorato fin dal suo insediamento. Il futuro delle pubbliche amministrazione è la transizione digitale ed a palazzo San Domenico questo passaggio, seppure gradualmente, sarà possibile grazie al finanziamento di 600 mila euro che arrivano dal Piano nazionale ripresa e risilienza.

Soldi per il cambiamento nella macchina della pubblica amministrazione al servizio del cittadino.

“Sono finanziamenti che serviranno a rinnovare le infrastrutture digitali del nostro ente, a migliorare i servizi al cittadino nel nuovo portale del Comune di Modica e per accelerare i processi digitali al servizio della pubblica amministrazione – spiega il sindaco Maria Monisteri – un fatto estremamente importante che viene in quel percorso di crescita ed innovazione che la nostra Amministrazione continua a portare avanti”.

Un salto di qualità al quale la giunta Monisteri ha lavorato affidando la cura dell’intero pacchetto della transizione digitale e dell’innovazione tecnologica all’assessore Antonio Drago.

“Ci abbiamo creduto e ci crediamo realmente nel processo di digitalizzazione perchè dobbiamo andare al passo con i tempi – tiene a precisare l’assessore Antonio Drago – è solo l’inizio di una visione innovativa che abbiamo della nostra città e del nostro territorio. Erogheremo maggiori servizi al cittadino e garantiremo maggiore trasparenza. L’ottenimento di questa grossa quota di finanziamenti dimostra come la nostra politica di studio, analisi e programmazione porta i suoi frutti. Sono interventi che ci fanno fare un grosso salto in avanti in termini di efficienza della pubblica amministrazione ma soprattutto in trasparenza. Con l’istituzione di questa delega, il comune di Modica si avvia in una fase di forte trasformazione, e questo è il primo atto con cui intendiamo farlo. Non dobbiamo dimenticare che queste nuove deleghe non sono mai esistite, non c’è stato mai un ufficio che abbiamo creato ex novo, abbiamo fatto una programmazione, abbiamo lavorato in silenzio ed oggi abbiamo i primi risultati.

© Riproduzione riservata