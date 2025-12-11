Modica, cinquanta giorni senza acqua in via Ritiro: la denuncia dei residenti

Cinquanta giorni di disagi, rifornimenti improvvisati e una quotidianità stravolta. È questo il quadro che, secondo quanto segnalato da alcuni residenti di via Ritiro, sta vivendo una parte della comunità modicana a causa di un presunto guasto alla rete idrica che, da oltre un mese e mezzo, non sarebbe stato ancora risolto dal gestore del servizio idrico integrato, Iblea Acque.

La situazione, raccontata dai cittadini che hanno contattato la redazione, riguarda un servizio essenziale che – a loro dire – risulta da settimane “gravemente compromesso”. Una condizione che sta incidendo in modo diretto sulla vita quotidiana delle famiglie, rendendo difficoltose anche le attività più basilari.

Le segnalazioni: “Cinquanta giorni per un guasto sono inaccettabili”

Gli abitanti riferiscono di aver presentato numerose segnalazioni tramite telefono e PEC, senza ottenere – sostengono – risposte chiare né indicazioni sui tempi di intervento. Uno dei residenti racconta di aver ricevuto soltanto due telefonate da parte di un operatore di Iblea Acque, che avrebbe rassicurato sull’arrivo imminente di un idraulico. Tuttavia, riferisce, a distanza di giorni non sarebbe arrivata alcuna comunicazione ufficiale sullo stato dei lavori né sarebbe stato ripristinato il servizio.

Secondo i cittadini, “il silenzio e la mancanza di trasparenza” sarebbero il problema più grave, insieme all’assenza di un piano informativo che permetta agli utenti di sapere quando l’acqua tornerà nelle abitazioni. Una condizione che molti definiscono “logorante” e “non più sostenibile”.

L’acqua come diritto essenziale: la richiesta di un intervento immediato

Nelle lettere inviate agli enti competenti, i residenti ricordano come l’acqua sia un “bene primario” e come la sua gestione richieda “massima responsabilità”. Per questo chiedono che Iblea Acque intervenga in tempi rapidi per riparare il guasto e che venga rivisto l’intero sistema di gestione delle segnalazioni, al fine di garantire maggiore trasparenza e comunicazione costante con l’utenza.

La comunità di via Ritiro ha inoltre chiesto il coinvolgimento del Sindaco di Modica, affinché possa farsi interprete della problematica presso il gestore del servizio idrico.

Un caso emblematico delle criticità del servizio idrico locale

La vicenda mette nuovamente in luce le difficoltà legate alla gestione delle reti idriche in alcune aree del territorio modicano, dove guasti e interruzioni sono spesso motivo di tensione e lamentele da parte dei cittadini.

I residenti auspicano che la pubblicazione del caso possa accelerare le verifiche tecniche e portare alla risoluzione definitiva della criticità, restituendo finalmente un servizio essenziale a decine di famiglie.

