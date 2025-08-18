Modica celebra Salvatore Quasimodo: due eventi per il compleanno del Nobel

Continuano gli appuntamenti dell’estate 2025 dedicati a Salvatore Quasimodo, con due giornate speciali della rassegna “Buon compleanno Quasimodo”, giunta alla nona edizione.

Il 20 e 28 agosto, il Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo, in collaborazione con l’Associazione VIA – gestore del Parco letterario di Modica “La terra impareggiabile” – e con il patrocinio del Comune di Modica, invita cittadini e visitatori a partecipare a una manifestazione che unisce letteratura, musica e memoria.

Omaggio ad Alessandro nel Buon compleanno Quasimodo

Il progetto culturale intende ricordare il premio Nobel per la Letteratura, nato a Modica il 20 agosto 1901, attraverso luoghi e atmosfere che hanno ispirato la sua opera. Quest’anno l’iniziativa assume un significato ancora più profondo: sarà anche l’occasione per ricordare il figlio Alessandro Quasimodo, scomparso pochi mesi fa, grande interprete e divulgatore dell’opera paterna.

Programma degli eventi

Martedì 20 agosto 2025 – Alle ore 18.00 partirà una visita guidata gratuita di Modica con appuntamento alla Scalinata di San Pietro. Il percorso permetterà ai partecipanti di scoprire scorci unici della città e di visitare alcuni siti museali.

Giovedì 28 agosto 2025 – La Casa Museo del Nobel ospiterà l’attore Mario Cei, che renderà omaggio ad Alessandro Quasimodo con una performance intensa e suggestiva. L’evento sarà arricchito dalle musiche originali di Gesuele Sciacca e Daniela Greco, creando un intreccio tra parola e melodia.

Cultura e turismo a Modica

L’iniziativa conferma Modica come città della cultura, capace di valorizzare il proprio patrimonio letterario e di trasformarlo in occasione di turismo e crescita. I luoghi di Quasimodo non sono solo memoria, ma palcoscenico vivo per nuove generazioni di artisti e visitatori.

Info e prenotazioni

Gli eventi sono gratuiti ma con prenotazione consigliata. È possibile contattare gli organizzatori anche via WhatsApp ai numeri: 331 5876218 – 338 5293779

© Riproduzione riservata