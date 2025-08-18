L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Modica celebra Salvatore Quasimodo: due eventi per il compleanno del Nobel
18 Ago 2025 09:39
Continuano gli appuntamenti dell’estate 2025 dedicati a Salvatore Quasimodo, con due giornate speciali della rassegna “Buon compleanno Quasimodo”, giunta alla nona edizione.
Il 20 e 28 agosto, il Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo, in collaborazione con l’Associazione VIA – gestore del Parco letterario di Modica “La terra impareggiabile” – e con il patrocinio del Comune di Modica, invita cittadini e visitatori a partecipare a una manifestazione che unisce letteratura, musica e memoria.
Omaggio ad Alessandro nel Buon compleanno Quasimodo
Il progetto culturale intende ricordare il premio Nobel per la Letteratura, nato a Modica il 20 agosto 1901, attraverso luoghi e atmosfere che hanno ispirato la sua opera. Quest’anno l’iniziativa assume un significato ancora più profondo: sarà anche l’occasione per ricordare il figlio Alessandro Quasimodo, scomparso pochi mesi fa, grande interprete e divulgatore dell’opera paterna.
Programma degli eventi
Martedì 20 agosto 2025 – Alle ore 18.00 partirà una visita guidata gratuita di Modica con appuntamento alla Scalinata di San Pietro. Il percorso permetterà ai partecipanti di scoprire scorci unici della città e di visitare alcuni siti museali.
Giovedì 28 agosto 2025 – La Casa Museo del Nobel ospiterà l’attore Mario Cei, che renderà omaggio ad Alessandro Quasimodo con una performance intensa e suggestiva. L’evento sarà arricchito dalle musiche originali di Gesuele Sciacca e Daniela Greco, creando un intreccio tra parola e melodia.
Cultura e turismo a Modica
L’iniziativa conferma Modica come città della cultura, capace di valorizzare il proprio patrimonio letterario e di trasformarlo in occasione di turismo e crescita. I luoghi di Quasimodo non sono solo memoria, ma palcoscenico vivo per nuove generazioni di artisti e visitatori.
Info e prenotazioni
Gli eventi sono gratuiti ma con prenotazione consigliata. È possibile contattare gli organizzatori anche via WhatsApp ai numeri: 331 5876218 – 338 5293779
