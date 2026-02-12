Modica celebra Quasimodo: visite guidate per gli studenti tra barocco e poesia

Modica si conferma palcoscenico barocco di straordinaria bellezza, pronto ad accogliere studenti provenienti da tutta la Sicilia in un viaggio tra letteratura, storia e identità. Nasce con questo obiettivo il progetto “La città di Quasimodo”, inserito nel calendario di iniziative per celebrare il trentennale dell’apertura del museo “Casa Natale Salvatore Quasimodo”.

Dal 10 febbraio al 15 aprile, le visite guidate esperienziali accompagneranno gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado alla scoperta dei luoghi legati al poeta modicano Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la Letteratura.

Un viaggio tra memoria, poesia e patrimonio UNESCO

I percorsi sono organizzati dalle associazioni culturali “Proserpina”, ente gestore della Casa Natale Salvatore Quasimodo, e “VIA” – Parco Letterario di Modica “Salvatore Quasimodo: la Terra Impareggiabile”.

Il progetto intende valorizzare non solo la figura del poeta, ma anche la città che ne ha segnato l’immaginario e la sensibilità artistica. Gli studenti potranno visitare la casa dove Quasimodo nacque il 20 agosto 1901, i musei quasimodiani e alcuni dei luoghi simbolo del centro storico di Modica, riconosciuto patrimonio UNESCO.

Il percorso si snoderà tra chiese barocche, vicoli storici e spazi museali, trasformando la visita in un’esperienza immersiva che unisce didattica e scoperta del territorio.

Un “viaggio sentimentale” nella Modica di Quasimodo

L’iniziativa si propone come un vero e proprio “viaggio sentimentale” nella città di Quasimodo, in cui la poesia diventa strumento di lettura del paesaggio urbano e della memoria collettiva.

Durante il tour guidato, gli studenti potranno conoscere la Modica raccontata nei versi del poeta, come nella celebre immagine della città descritta come una “croce di case che si chiamano piano e non sanno che è paura di restare sole nel buio”, tratta dalla poesia “Vicolo”.

Un’esperienza culturale che unisce educazione, turismo scolastico e valorizzazione del patrimonio letterario siciliano, rafforzando il legame tra nuove generazioni e territorio.

Informazioni e prenotazioni

Le visite guidate sono prenotabili contattando i seguenti numeri:

331 5876218 — 338 9835959

