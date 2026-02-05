Modica, cavi sfavillanti in un tombino: chiusa via Resistenza Partigiana per intervento d’emergenza

Momenti di tensione questa mattina in pieno centro storico, dove un intervento di emergenza ha portato alla chiusura temporanea di via Resistenza Partigiana da parte dei Vigili del Fuoco.

All’interno di un tombino sarebbero comparsi dei “cavi sfavillanti”, generando immediato allarme tra i passanti e i commercianti della zona.

Intervento di sicurezza in corso

Per garantire la sicurezza di cittadini e automobilisti, la Polizia Locale ha deciso di chiudere temporaneamente la strada. I Vigili del fuoco sono in attesa dell’arrivo dei funzionari Enel, necessari per verificare la natura del guasto e mettere in sicurezza l’area.

Al momento, gli operatori di emergenza stanno monitorando la situazione e delimitando la zona, evitando possibili incidenti o contatti con i cavi elettrici potenzialmente pericolosi.

Precauzioni e sicurezza pubblica

L’intervento, seppur localizzato, ha creato inevitabili rallentamenti alla viabilità e nelle strade limitrofe. Le autorità hanno invitato la cittadinanza a evitare il passaggio nell’area interessata, fino alla risoluzione definitiva del problema.

