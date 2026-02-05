L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha conferito al dottor Claudio Caruso l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Distretto 3 di Modica, al termine della procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio. Medico chirurgo con attestato di formazione specifica in Medicina Generale, Caruso vanta una lunga esperienza nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali e nella gestione […]
Modica, cavi sfavillanti in un tombino: chiusa via Resistenza Partigiana per intervento d’emergenza
05 Feb 2026 13:32
Momenti di tensione questa mattina in pieno centro storico, dove un intervento di emergenza ha portato alla chiusura temporanea di via Resistenza Partigiana da parte dei Vigili del Fuoco.
All’interno di un tombino sarebbero comparsi dei “cavi sfavillanti”, generando immediato allarme tra i passanti e i commercianti della zona.
Intervento di sicurezza in corso
Per garantire la sicurezza di cittadini e automobilisti, la Polizia Locale ha deciso di chiudere temporaneamente la strada. I Vigili del fuoco sono in attesa dell’arrivo dei funzionari Enel, necessari per verificare la natura del guasto e mettere in sicurezza l’area.
Al momento, gli operatori di emergenza stanno monitorando la situazione e delimitando la zona, evitando possibili incidenti o contatti con i cavi elettrici potenzialmente pericolosi.
Precauzioni e sicurezza pubblica
L’intervento, seppur localizzato, ha creato inevitabili rallentamenti alla viabilità e nelle strade limitrofe. Le autorità hanno invitato la cittadinanza a evitare il passaggio nell’area interessata, fino alla risoluzione definitiva del problema.
© Riproduzione riservata