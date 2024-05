Modica Calcio vince la prima dei play off. 2 a 0 contro Milazzo, e l’avventura continua. VIDEO

In un’atmosfera carica di aspettative e tensione emotiva, il Modica Calcio ha inaugurato la sua avventura nei playoff con una vittoria convincente sul Milazzo, segnando un passo importante verso il tanto agognato salto di categoria. L’incontro, svoltosi al “Vincenzo Barone”, ha visto la formazione rossoblu imporsi con un netto 2-0, confermando le buone impressioni delle ultime partite.

Un Inizio Promettente

L’inizio dei playoff rappresentava per il Modica Calcio un’avventura nell’avventura. Dopo una stagione travagliata, caratterizzata da alti e bassi, la squadra capitanata da Vindigni è riuscita a trovare la propria quadratura sotto la guida esperta di mister Settineri. L’allenatore, arrivato a stagione in corso, ha saputo imprimere una svolta decisiva, portando il Modica a giocarsi le sue carte fino alla fine.

La Partita

Sin dal fischio d’inizio, il Modica ha mostrato una superiorità tattica e tecnica che ha messo in difficoltà il Milazzo. La squadra di casa ha saputo capitalizzare il proprio gioco e la mole di lavoro messa in gioco nei mesi precedenti. Con un pressing costante e un’organizzazione impeccabile, i rossoblu hanno subito messo in chiaro le loro intenzioni, mantenendo il controllo del campo e creando diverse occasioni da gol.

Un Passo Verso il Traguardo

Con questa vittoria, il Modica Calcio ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Il risultato positivo ottenuto al “Vincenzo Barone” permette alla squadra di affrontare la prossima sfida con un certo margine di sicurezza, ma senza abbassare la guardia. Mister Settineri, infatti, ha già richiamato i suoi a mantenere alta la concentrazione e a continuare a lavorare con lo stesso impegno mostrato fino ad ora.

Celebrazioni e Prospettive Future

Subito dopo il triplice fischio finale, la squadra ha salutato i tifosi festanti presenti a bordo campo, condividendo con loro la gioia per la vittoria. I sostenitori del Modica, sempre calorosi e appassionati, hanno creato un’atmosfera indimenticabile, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il legame tra la squadra e la sua città.

Il prossimo incontro sarà cruciale per confermare quanto di buono è stato fatto finora. Il Modica dovrà continuare a dimostrare di essere la squadra vista nelle ultime uscite, puntando su due risultati utili per il passaggio del turno. La squadra e i tifosi sanno bene che ogni partita è una storia a sé e che l’obiettivo finale, il salto di categoria, è ancora da conquistare con sudore e determinazione.

