Modica Calcio vince contro Nebros. Importante vittoria per la squadra



Una vittoria importantissima per il Modica Calcio che ribalta lo svantaggio iniziale dopo il rigore siglato dalla Nebros. La vittoria è fondamentale anche a fronte del pareggio dell’Enna nella gara contro la Jonica. La formazione di Pitino e Radenza dimostra carattere e fame di vittoria in una sfida difficile, specie dopo lo svantaggio.

Primo tempo ricco di emozioni con le due compagini alla ricerca del gol e vicine ad esultare in diverse occasioni. Il primo sussulto arriva per i tifosi del Modica che strozzano l’esultanza grazie alla parata di Inferrera su Savasta. Al 16’ grandissima occasione per Prezzabile, il suo tiro finisce sulla traversa, illudendo ancora una volta il tifo di casa. Al 21’ gli ospiti pareggiano il conto delle traverse con un tiro da fuori di Assenzio che uscirà qualche minuto più tardi per infortunio. Ancora un legno per la Nebros al 24’ questa volta è Camarà a tirare da due passi senza centrare la porta. Ancora Modica in avanti al 27’ con un pallone di poco alto di Diop che incorna di testa su angolo di Cacciola, nulla da fare per il centrale difensivo. Nei minuti successivi Vindigni e compagni provano a spingere ma non trovano la gioia del gol.

Il secondo tempo inizia subito con un episodio dubbio, al 5’ Cacciola va in rete ma viene fischiato un fuorigioco dubbio che lascia tutto a reti inviolate. Dopo pochi minuti ci prova anche Prezzabile di testa ma il pallone finisce a lato. Il gol del vantaggio della Nebros arriva all’11 con un rigore fischiato per un fallo di mano di Manfrè in area, dal dischetto gli ospiti si portano in vantaggio. Al 25’ arriva il miracolo di Inferrera su un tiro di testa di Vindigni che a botta sicura si vede negata la gioia del gol. Al 29’ ci prova ancora Savasta e si realizza un altro miracolo sportivo con Fragapane che la salva sulla linea. Al 33’ tutto il “Vincenzo Barone” può lasciar andare un urlo liberatorio al gol di Prezzabile che infrange la maledizione della porta avversaria. Solo tre minuti dopo, infatti, arriva il gol di Agodirin che ribalta totalmente il risultato e porta tre punti fondamentali in casa del Modica.

“Sapevamo che il primo tempo sarebbe stato bloccato contro una squadra che cede nel tempo. – dichiara Giancarlo Betta a fine gara – Lo svantaggio è arrivato in un momento che non meritavamo e sono felice che ci sia stata la reazione giusta, potevamo pareggiare prima anche grazie al pubblico che ci ha spinto tanto. Alla fine abbiamo spinto tanto anche dopo il pareggio e ora ci godiamo la vittoria. Le tre in testa si vedono in un campionato equilibrato, ognuno esprime i suoi valori e sicuramente la gara contro Paternò sarà una gara totalmente diversa. Sono molto felice dei ragazzi che sono entrati dalla panchina sia oggi che nella scorsa contro Gela, questa dimostrazione di forza fa capire la grande rosa che abbiamo”

Modica Calcio – Nebros 2-1

Modica Calcio: Marino, Ballatore, Cacciola, Guerci (1’ st Azzara), Vindigni, Diop, Incatasciato (16’ st Agodirin), Palermo (42’ st Grasso), Prezzabile, Manfrè (42’ st Aprile), Savasta. Panchina: Genovese L., Ababei, Ferotti, Aprile, Azzara, Cicero, Kebbeh, Grasso, Agodirin. Allenatore: Giancarlo Betta

Nebros: Inferrera, Giaimo (39’ st Ricciardello), Fragapane, Assenzio (33’ pt Biondo), Gassama, Cassaro, Pontini, Camarà, Travaglia, Ancione, Zingales (39’ st Mastrolembo). Panchina: Maine, Ricciardello, Mastrolembo, Rando, Biondo, Capilli. Allenatore: Giuseppe Perdicucci

Marcatori: 11’ st Ancione (NE), 33’ st Prezzabile (MO), 36’ st Agodirin (MO)Ammoniti: Gassama (NE), Prezzabile (MO), Cassaro (NE), Gassama (NE), Giaimo (NE)