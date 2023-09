Modica Calcio: si torna in campo domani per gli ottavi di Coppa Italia contro il Real Siracusa

La partita degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Modica Calcio e Real Siracusa promette di essere un incontro molto interessante. Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione con due vittorie consecutive nel girone B, dimostrando un buon momento di forma.

Per il Modica Calcio, questa partita potrebbe rappresentare un’opportunità per testare nuovi giocatori, come Angelo Azzara e Matteo Manfrè, e per creare una migliore coesione di squadra. Anche se è una competizione di Coppa Italia, l’allenatore sembra concentrato sulla crescita del gruppo e sull’adattamento dei nuovi arrivi ai loro schemi di gioco.

Il Real Siracusa, d’altra parte, è anch’esso in buona forma, e questa partita rappresenterà una sfida significativa per entrambe le squadre. Entrambe hanno l’obiettivo di avanzare nel torneo, ma anche di dare minuti di gioco ai propri atleti e gestire le energie in vista delle successive partite di campionato.

Entrambe le squadre hanno avuto esperienze passate nella Coppa Italia, con eliminazioni in fasi precedenti della competizione nella stagione precedente. Quindi, entrambe vorranno fare meglio in questa edizione del torneo.

Sarà interessante vedere come si sviluppa questa partita e se il Modica Calcio o il Real Siracusa riusciranno a conquistare un posto nei quarti di finale della Coppa Italia.