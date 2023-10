Modica Calcio si prepara alla sfida contro il Messana

Il Modica Calcio si prepara per la sfida contro il Messana, l’ultima delle tre trasferte consecutive che la squadra sta affrontando. Dopo le partite con la Leonfortese e il Real Siracusa, il Modica ora si concentrerà sulla sfida contro il Messana nell’anticipo di questa giornata, prima di tornare a giocare davanti al proprio pubblico contro il Mazzarrone.

La squadra, dopo aver conquistato i quarti di finale di Coppa Italia, si concentra ora sul campionato e cerca di lasciarsi alle spalle il risultato contro la Leonfortese. Gli uomini di Betta sono consapevoli dell’importanza di questa partita e si sono preparati al meglio per affrontarla al massimo delle loro capacità fisiche e mentali. La recente vittoria contro il Siracusa, grazie alla rete di Savasta, ha contribuito a migliorare l’umore e la stabilità del gruppo.

L’allenatore rossoblu, Giancarlo Betta, sottolinea l’importanza di rimanere concentrati e di dare il massimo in campo, indipendentemente dalla posizione in classifica. La squadra ha fatto un mini ritiro per essere al meglio per questa sfida e cerca di mantenere un atteggiamento positivo e attento ai dettagli.

Ecco la lista dei convocati per la sfida contro il Messana, che si giocherà Sabato 7 alle 14:30:

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Aprile, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Genovese P., Grasso, Kebbeh, Manfrè, Savasta.