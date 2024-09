Modica Calcio passa turno in Coppia Italia grazie a vittoria contro Palazzolo

Il Modica Calcio supera il primo turno di Coppa Italia con la rete di Edoardo Susino che regala la vittoria a tutta la squadra e al mister Ferrara, un gol fondamentale per il prosieguo di questa stagione.

Primo tempo bloccato tra le due formazioni che cercano il gol senza voler rischiare troppo, con lo scopo di restare sempre in partita. Meglio i padroni di casa che al 4’ si presentano sottoporta con Idoyaga che sfiora la traversa e un minuto dopo con Palmisano che lambisce il palo alla destra di Martinez. Il Palazzolo ci prova su angolo con De Vito che sfiora la traversa di testa. La più grande occasione arriva sulla testa di Belluso che dall’area piccola si trova davanti il muro fatto da Martinez in uscita. Al 33’ c’è ancora tempo per l’occasione di Maimone che tira troppo lento verso la porta avversaria dopo un’azione corale con Arquin e Idoyaga. Sul finale ci prova il prodotto del vivaio dell’Airone, Mallia, che di testa prova a regalarsi la gioia del gol all’esordio ma trova pronto ancora una volta Martinez.

Nella ripresa, come all’andata, gli ospiti provano a spingere di più, provvidenziale Pontet che a mano aperta nega la gioia del gol a Torres al 3’. Al 21’ ci prova Idoyaga in contropiede, l’attaccante argentino arriva sotto porta e si fa ipnotizzare da Martinez anche a causa della stanchezza e del caldo. Al 35’ arriva la rete che fa esplodere il “Vincenzo Barone”, pallone messo in mezzo e colpito di testa da Idoyaga, la sua sponda trova pronto Susino a regalarsi la gioia della rete all’esordio in casa. Prima del finale di gara c’è ancora tempo per un’occasione ancora di Susino, questa volte è Maimone a regalare grande calcio con il giovane attaccante che fa una grande controllo ma poi spara alta la sua occasione.

Primo turno in Coppa Italia passato, adesso i rossoblu si concentreranno sulla prima di campionato Domenica a Lentini contro la Leonzio.

“Sono molto soddisfatto dei ragazzi anche se per certi versi ho rivisto la gara dell’andata -dichiara mister Ferrara -Non stavamo riuscendo a segnare anche se abbiamo avuto nitide palle gol, quando va così il rischio è sempre quello di diventare nervosi e avere più rischi, però questi ragazzi sono stati bravi a restare in partita e a punire al momento opportuno. Sono felice e soddisfatto di tutti loro, non guardo mai alla carta d’identità e questo mi ripaga, Mallia è un 2007 e ha giocato molto bene, Susino è un 2006 e appena entrato ci ha portati in vantaggio, dico sempre loro che il calcio dei piccoli per loro è finito, ora sono veri professionisti e lo stanno dimostrando.”

MODICA CALCIO – SPORT CLUB PALAZZOLO 1-0

Modica Calcio: Pontet, Pettinato, Rallo, Mallia (20’ st Mollica), Incatasciato (10’ st Margaritini), Schembari (10’ st Cappello, 28’ st Kondila), Belluso (17’ st Belluso), Palmisano, Arquin, Idoyaga, Maimone. Panchina: La Licata, Battaglia, Cappello, Mollica, Kondila, Denaro, Margaritini, Susino, Vitelli. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Sport Club Palazzolo: Martinez, Illustre, Petrolito (3’ st Tabacco), De Vito, Pratdessus, Arzura, Pitronaci, Coria, Suarez, Ziccone, Torres. Panchina: Popa, Castrovilli, Leone, Lentini, Garofalo, Messina, Menta, Tabacco, Novello. Allenatore Giuseppe Matarazzo.

Marcatori: 35’ st Susino (M) Ammoniti: Coria, Arzura, Torres (P) Schembari, Pettinato (M)

