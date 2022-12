Modica Calcio: Pandolfo e Sigona vanno in prestito a Mazzarrone e Canicattini

Operazioni di mercato in uscita per il Modica. Oggi pomeriggio è stato concluso l’accordo con il Mazzarrone per il prestito, sino a fine stagione, dell’attaccante Sebastiano Pandolfo. 22 anni.

Pandolfo che in estate era arrivato al Modica dal Canicattini, ha giocato parecchio in questa prima fase del campionato, comprese le fasi finali della gara di domenica scorsa proprio sul campo di quella che sarà adesso la sua squadra.

“E’ un ragazzo di ottime prospettive e, a fine campionato, tornerà in rossoblù”, dice il direttore generale, Pino Rigoli, che, come tutta la dirigenza e lo staff tecnico, ringrazia Pandolfo per l’impegno e il rendimento profusi in campo, l’abnegazione negli allenamenti e l’attaccamento mostrato ai colori del Modica.

Ma il “grazie” del Modica Calcio va anche a Antonino Sigona, anche lui in uscita, destinazione Canicattini. Sigona, esterno di 19 anni, torna in prestito nella società da cui proveniva e dove troverà possibilità di fare esperienza e minutaggio.