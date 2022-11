Modica Calcio, dopo la vittoria su Milazzo parla Betta: “Ottima vittoria”

“E’ stata una partita difficile è molto fisica – dice il tecnico del Modica, Giancarlo Betta, alla ripresa del lavoro settimanale- Noi abbiamo avuto la capacità di interpretarla bene, sbloccarla presto, gestirla provando a chiuderla e lasciando poco agli avversari. Solo alla fine, loro hanno creato qualcosa ma, questa volta, la sorte ci ha dato una mano. Da oggi, ci siamo rimessi a lavorare guardando alla prossima, contro una squadra che conosciamo e che per questo rispettiamo molto. Da Milazzo, però, torniamo con consapevolezza maggiore sui nostri mezzi e sulle nostre possibilità. Stiamo crescendo in un campionato dove non ci sono squadre abbordabili e partite facili. E dobbiamo fare tesoro di questo e lavorare per essere pronti ogni volta che saremo in campo”