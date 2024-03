Modica Calcio: cresce l’attesa per la sfida contro il Gela

Il Modica Calcio si prepara alla sfida contro il Gela di domenica al “Vincenzo Barone” con voglia di rivalsa e grinta per mantenere quanto conquistato fin qui in stagione, l’accesso ai playoff.

L’andata vide i rossoblu conquistare i tre punti con il finale di 3-1. Da quella data tante cose sono cambiate tra cui la guida tecnica che oggi vede Settineri impegnato nel dare un’impronta nel gioco di questa squadra e nell’atteggiamento durante i 90’ nel rettangolo verde.

La squadra modicana si sta preparando al meglio per la partita contro il Gela che sicuramente è un avversario ostico e ben messo in campo, l’obiettivo sarà sempre quello di mostrare quanto questa squadra sia pronta a lottare giorno dopo giorno e quanto sia in grado di mostrare le proprie qualità tecniche.

“Dobbiamo lasciarci il risultato di Santa Croce alle spalle, la squadra ha voglia di rivalsa e di dimostrare il proprio attaccamento – ha dichiarato mister Settineri – La squadra si sta allenando bene, con concentrazione e determinazione. Domenica sarà una partita ostica, con uomini che conosco bene e che stimo dalla parte avversaria, dal canto nostro ci stiamo preparando al meglio e posso dire di essere fiducioso. Trovo fondamentale che tutti uniti dobbiamo remare dalla stessa parte, la società, lo staff, i ragazzi, ma anche tutti i nostri tifosi”

Portieri: Basso, Trovato N.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Trovato M., Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cavallo, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano. Attaccanti: Agodirin, Azzara, Fama’, Savasta.



