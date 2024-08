Modica Calcio: chiusa la prima fase di preparazione

Il Modica Calcio ha completato le prime due settimane di preparazione in vista della stagione 2024/2025 sotto la guida dell’allenatore Pasquale Ferrara. La squadra, sostenuta dalla direzione tecnica di Marcello Pitino e dalla nuova proprietà di Mattina Pitino e Danilo Radenza, ha lavorato intensamente con doppie sedute giornaliere, alternando allenamenti in palestra al mattino e sessioni tattiche sul campo nel pomeriggio.

Il gruppo ha visto sin dai primi giorni l’integrazione della maggior parte dei giocatori, con l’aggiunta successiva dei nuovi acquisti Arquin e Idoyaga. L’obiettivo principale di questa fase è stato non solo migliorare la condizione fisica, ma anche creare un gruppo coeso, amalgamando giovani promesse e giocatori più esperti. Giocatori come Pettinato hanno assunto un ruolo di leadership in difesa, supportato da giovani come Mallia e Denaro, mentre Incatasciato ha messo a disposizione la sua esperienza per guidare i giovani centrocampisti.

Durante la preparazione, la squadra ha disputato due allenamenti congiunti. Il primo test, contro il Priolo, squadra di Promozione, si è concluso con un netto 6-0 a favore del Modica. In questo incontro, i rossoblù hanno visto brillare Susino, Belluso, Margaritini, e Arquin, quest’ultimo autore di una doppietta, con Success che ha segnato il gol finale. Nel secondo test, contro il Niscemi, un’altra squadra di Promozione, il Modica ha vinto 1-0 grazie a un gol spettacolare di Idoyaga, che ha segnato con un tiro al volo di sinistro.

Alcuni giocatori stanno attualmente lavorando a parte a causa di lievi infortuni: Cacciola, Mollica, Palmisano e Rotante. Tuttavia, il loro recupero procede bene e dovrebbero rientrare presto in gruppo.

La squadra si prenderà ora tre giorni di riposo per il Ferragosto, prima di riprendere gli allenamenti per la seconda fase della preparazione, che condurrà all’inizio ufficiale della stagione tra campionato e Coppa.

