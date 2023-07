Modica Calcio: arriva il terzino Gabriele Cacciola

La firma di Gabriele Cacciola rappresenta un nuovo acquisto importante per il Modica Calcio. Gabriele è un terzino classe 1998 con esperienza nei campionati di serie D ed Eccellenza. Ha giocato nei campionati giovanili del Calcio Catania e ha poi militato in diverse squadre, tra cui l’Acireale, la Sicula Leonzio, il Taranto, il Matera, il Troina, il San Pio X, il Giarre e il Ragusa Calcio.

Ciò che rende l’arrivo di Gabriele particolarmente significativo per il Modica Calcio è il legame familiare che ha con la squadra. Suo padre, Gaspare Cacciola, è stato uno dei protagonisti più amati della storica stagione 2004-2005, durante la quale il Modica Calcio ottenne la promozione tra i professionisti. Gaspare Cacciola è attualmente allenatore del Siracusa, squadra neo promossa in Serie D.

Gabriele Cacciola ha accettato la proposta del Modica Calcio non solo per la sua famiglia legata alla squadra, ma anche per i bei ricordi che ha di Modica e dei suoi tifosi. Il giocatore ricorda con affetto il periodo in cui si trasferì a Modica per stare vicino a suo padre e l’anno trascorso nella città, che si concluse con la vittoria del campionato. Ora Gabriele è entusiasta di poter contribuire alla squadra rossoblu come protagonista e spera di rivivere quelle emozioni.

Il terzino ha incontrato i vertici societari, il tecnico Giancarlo Betta e il Direttore Sportivo Fabio Arena, con cui ha già avuto modo di collaborare durante il suo periodo al Giarre. Gabriele si dice fiducioso e motivato per la nuova avventura con il Modica Calcio e non vede l’ora di iniziare e di ritrovare i tifosi, sperando che li sostengano numerosi durante tutta la stagione.