Modica baciata dalla fortuna: vinti 22.500 euro al “Dieci e Lotto”

La città di Modica baciata dalla fortuna durante l’estrazione del dieci e lotto del 23 aprile. E’ stato centrato un “6 Extra” da 22.500 euro. Ma non è stata la sola città siciliana ad essere baciata dalla fortuna. Nell’estrazione del martedì 23 aprile, riportata da Agipronews, si registrano diverse vincite significative.

LE ALTRE VINCITE

La Sicilia festeggia quattro vincite importanti per un totale di 68.500 euro nell’estrazione dello stesso giorno. A Modica è stato centrato un “6 Extra” da 22.500 euro. A Bagheria (PA) e Porto Empedocle (AG) sono stati vinti 20.000 euro ciascuno, mentre a Pace del Mela, in provincia di Messina, sono stati conquistati 6.000 euro. Complessivamente, nell’ultimo concorso del 10eLotto sono stati distribuiti premi per oltre 29 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale a oltre 1,3 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

