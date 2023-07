Modica: al primo consiglio ci sono tutti tranne l’assessore Antonio Drago. Perché?

E’ stata la prima e tanto attesa seduta del nuovo consiglio comunale di Modica quella che si è svolta oggi e che ha eletto Maria Cristina Minardo, presidente della civica assise. Come è consuetudine e come si conviene per la prima seduta, c’era il pubblico della grandi occasioni a palazzo San Domenico, genitori ed amici dei neo eletti che, come è giusto che sia volevano godersi e vivere questo momento importante. Tutti presenti i consiglieri, gli assessori ed anche l’on Ignazio Abbate che non si è voluto perdere questa giornata importante. Tutti presenti, tranne uno, la cui assenza non è passata indifferente. Mancava l’assessore all’innovazione, Antonio Drago. Il secondo degli eletti e una delle personalità sulle quali il neo sindaco, Maria Monisteri, sembra voler puntare per la sua competenza e per la sua sobrietà. Entrambe in linea peraltro con la sua figura di Sindaco. Antonio Drago per via del rinvio del consiglio comunale a sabato 8 Luglio e non a lunedi 3 luglio, come previsto in un primo momento, si trovava a Roma.

A Roma per discutere la sua tesi di laurea proprio sulla città di Modica

“Mi dispiace di non poter essere presente al primo consiglio comunale di Modica”, ha dichiarato il dottor Drago in una breve intervista telefonica. “Ho dedicato questa giornata a un importante impegno accademico inerente alla mia tesi di laurea presso il Master in Open Innovation e Intellectual Property. Questo percorso di due anni, organizzato dalla prestigiosa Luiss Business School in collaborazione con la SAA di Torino, mi ha fornito una solida base di conoscenze e competenze che sto applicando nel mio ruolo di assessore all’innovazione. In particolare, il mio impegno riguarda la realizzazione del progetto di riqualificazione di Modica Alta, che punta a creare un vero e proprio ecosistema dell’innovazione.”

La visione dell’assessore Drago

La visione dell’assessore Drago è infatti, quella di creare un ambiente favorevole all’innovazione a Modica, con particolare attenzione alla riqualificazione di Modica Alta e alla trasformazione dell’ex carcere in un centro di innovazione e impatto sociale. Il suo lavoro sin dal primo giorno di insediamento ha evidenziato un impegno costante per realizzare questa ambiziosa visione.

“Fin dal primo giorno di insediamento, io e il sindaco Monisteri ha dichiarato ancora Antonio Drago, abbiamo iniziato a lavorare assiduamente per promuovere l’innovazione e realizzare importanti progetti per la città di Modica”. “La mia assenza al primo consiglio comunale è stata dovuta a un impegno imprescindibile che richiedeva la mia completa attenzione”

“Desidero inoltre congratularmi con Maria Cristina Minardo per la sua elezione a presidente del consiglio comunale e rivolgere i miei auguri a tutti i consiglieri presenti. Lavorare a fianco di professionisti dedicati come loro rappresenta una grande opportunità per portare avanti il nostro impegno comune nel promuovere l’innovazione e il progresso per la città di Modica. Sono fiducioso che, insieme, possiamo realizzare grandi risultati a beneficio della nostra comunità.”