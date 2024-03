Modica al fianco degli agricoltori in sofferenza

Voto unanime in Consiglio comunale per la mozione sull’emergenza crisi del settore agricolo. Modica in tutte le sue espressioni elettive, dalla giunta alla civica assemblea dai consiglieri ai capigruppo, si dice vicina al comparto agricolo sotto scacco per le “anomalie climatiche con particolare riferimento alla siccità che aggrava le problematiche legate alla carenza di risorse idriche”. Non poteva non arrivare dalla città della Contea quel grido di allarme che ha toccato l’intera penisola. Terra di agricoltura e zootecnia, rappresenta uno dei “serbatoi” più importante per l’economia del territorio ibleo grazie alla grande laboriosità della propria popolazione.

Mariacristina Minardo, prima di convocare in aula i colleghi consiglieri, ha ascoltato il mondo agricolo.

“Dopo l’iniziale richiesta di convocazione di Consiglio comunale aperta da parte degli agricoltori, ho ricevuto presso l’ufficio di Presidenza una delegazione degli stessi – spiega Mariacristina Minardo – insieme abbiamo concordato che, sulla base di una loro piattaforma rivendicativa di fatto depositata qualche giorno dopo, avrei proposto una mozione da condividere in sede di conferenza dei capigruppo. Da qui la convocazione della seduta consiliare per il primo giorno utile, lunedì 4 marzo in sessione ordinaria e pubblica. All’unanimità ci impegniamo a sostenere il comparto agricolo presso il governo regionale, nazionale e presso la competente Commissione europea. Decisione assunta anche dopo aver sentito le organizzazioni di categoria che rivendicano alcuni diritti ineluttabili per il proseguo ed il mantenimento delle attività. Oggi c’è un vertiginoso aumento dei costi di produzione in netta contrapposizione ai prezzi all’origine delle produzioni agricole sempre più al ribasso. E’ fondamentale aiutare il mondo agricolo”.

