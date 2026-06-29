Modica abbraccia i Santoni: Corso Umberto gremito. Oggi è il giorno della festa di San Pietro

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Solo in poche occasioni dell’anno Corso Umberto riesce a riempirsi così. Una di queste è la Domenica di Pasqua, quando la città si ritrova per assistere alla Madonna Vasa Vasa. L’altra è stata ieri sera, quando migliaia di persone hanno affollato il centro storico per il ritorno della sfilata dei Santoni, diventato uno degli appuntamenti più suggestivi della festa di San Pietro.

Un successo di pubblico che ha confermato quanto questa antica tradizione, rispolverata solo da pochi anni, sia riuscita ad affascinare gli spettatori. Famiglie, turisti, curiosi e tanti modicani hanno seguito il corteo lungo Corso Umberto, lasciandosi conquistare da una manifestazione che unisce storia, fede e tradizione popolare.

Le imponenti figure dei Santoni, animate dai volontari, hanno attraversato il cuore della città riportando in vita una tradizione che, dopo decenni di assenza, è tornata a essere uno dei momenti più attesi del programma patronale.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera sono stati i rulli dei tamburi de I Grifoni di Biscari, che hanno accompagnato l’intero corteo con il loro ritmo solenne, scandendo il passo dei portatori e regalando al pubblico un’emozione capace di riportare indietro nel tempo.

Al termine della sfilata, in migliaia si sono riversati tra le tradizionali bancarelle della Fiera di San Pietro. Tra profumi di dolciumi, giocattoli, prodotti tipici e curiosità di ogni genere, il centro storico ha continuato ad animarsi fino a tarda sera.

Qualche rallentamento al traffico e qualche difficoltà nella ricerca di un parcheggio non sono mancati, ma, come molti modicani sanno, anche questo fa parte della festa. I disagi di qualche ora passano, mentre resta il piacere di vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno.

Oggi è la giornata dedicata al Santo copatrono della città. Il programma prevede le solenni celebrazioni eucaristiche nella chiesa di San Pietro. In serata l’uscita del simulacro di San Pietro, accompagnato dalla banda musicale, dalla tradizionale fiaccolata e dalla grande processione che attraverserà il centro storico, prima del rientro del Santo Patrono nella sua chiesa.

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