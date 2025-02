Modica: 12 consiglieri di maggioranza chiedono la revisione delle tariffe di refezione e trasporto scolastico

Dodici dei 21 consiglieri di maggioranza del comune di Modica hanno presentato una mozione d’indirizzo urgente al Sindaco di Modica, Maria Monisteri, con la quale chiedono la revisione e l’adeguamento delle tariffe relative alla refezione e al trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’obbligo, nonché per il potenziamento del Centro Diurno “Sacro Cuore”, destinato alle persone con disabilità. La revisione, sostengono i firmatari, sarebbe possibile grazie ai finanziamenti ottenuti dalla Regione Siciliana nel settore del welfare sociale, per un ammontare complessivo di 765 mila euro. 100 mila euro sono destinati al potenziamento del Centro di aggregazione sociale di via Sacro Cuore; 240 mila euro per l’abbattimento delle tariffe della mensa scolastica, a beneficio delle famiglie con un ISEE inferiore a 14 mila euro; 425 mila euro per la riduzione dei costi del trasporto scolastico, destinati alle famiglie con ISEE fino a 14 mila euro. I consiglieri firmatari della mozione – Floridia, Piero Covato, Alecci, Ruffino, Caruso, Giannone, Scapellato, Giammarco Covato, Nigro, Frasca, Giurdanella e Franzò – nella loro nota sottolineano la necessità di questo tempestivo adeguamento delle tariffe alla luce delle nuove risorse finanziarie disponibili.

“È necessario rivedere i criteri di determinazione delle tariffe per la refezione e il trasporto scolastico, affinché i fondi regionali possano tradursi in un reale beneficio per le famiglie modicane. Ogni giorno di ritardo nella predisposizione degli atti conseguenti rappresenta un aggravio economico per i cittadini. Al contrario, un utilizzo celere e mirato dei finanziamenti consentirebbe a molte famiglie di accedere a servizi essenziali senza alcun onere”, si legge nella mozione.

