Mitigazione rischio idrogeologico, al via i lavori lungo la Riviera Gela a Scoglitti

Iniziati i lavori lungo Riviera Gela a Scoglitti per la mitigazione del rischio idrogeologico, in prossimità di Punta D’Angelo. La zona è soggetta a rischio e per questo motivo si cercherà di alleviare i disagi. L’interevento è stato possibile in quanto l’amministrazione comunale si è avvalsa delle misure previste dai finanziamenti Pnrr per ottenere un fondo di oltre 400mila euro: con le casse del Comune non sarebbe stato possibile intervenire.

COSA PREVEDONO GLI INTERVENTI?

La zona è ad alto rischio di pericolosità. Il tratto stradale dovrebbe essere riaperto a ridosso dell’estate e in questi giorni sarà messo in sicurezza con tecniche speciali. Inoltre, al vaglio dell’amministrazione, vi è lo studio di percorsi alternativi per consentire ai residenti e ai villeggianti di accedere alle loro abitazioni. Il cartello posto all’ingresso del cantiere indica la fine di ottobre come data ultima dei lavori. In questo caso, si ricomprende tutto l’insieme degli interventi che saranno realizzati sul fronte della mitigazione del rischio idrogeologico. Nel tratto di strada in questione, sarà risistemato tutto il marciapiede oltre alla collocazione dei pali della pubblica illuminazione. Saranno pure installate delle panchine e, soprattutto, saranno collocate delle caditoie per l’acqua piovana allo scopo di evitare il ripetersi di ulteriori problemi strutturali.