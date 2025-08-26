Misterioso ferimento a Vittoria: una liason contrastata tra un giovane italiano e la fidanzata rumena?

Un ferimento avvolto nel mistero. Un giovane italiano ma di origini nordafricane di 21 anni si è presentato ieri sera al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria con delle ferite alle braccia.

Il racconto del giovane ai medici

Il giovane ha raccontato ai sanitari di essersele inferte da solo, senza specificare però il motivo. I medici hanno allertato i carabinieri e ai militari il giovane ha raccontato di essersi cercato di introdurre nell’abitazione della fidanzata, di origini albanesi, ma di avere trovato però alcuni parenti di lei a impedirglielo. Non si conoscono però i particolari della vicenda. Non si sa quale collegamento ci sia tra questo episodio e le ferite alle braccia, se cioè il giovane sia venuto a contatto con i parenti e le ferite siano frutto di una colluttazione o se possa essersele inferte da solo, come aveva raccontato al momento del suo arrivo in ospedale.

Ipotesi su una lite sentimentale

Una liasons contrastata potrebbe essere la causa del ferimento del giovane italiano. Il giovane è stato medicato e subito dimesso. La prognosi è di 10 giorni. Le ferite non sono gravi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

