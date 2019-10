Miss Red Carpet 2020 parte dalla Sicilia. Da Marina di Modica - Ragusa Oggi

Miss Red Carpet 2020 parte dalla Sicilia. Da Marina di Modica

Miss Red Carpet 2020 parte dalla Sicilia. Il prestigioso concorso di bellezza fa tappa per la prima volta nella terra del sole. Moda e bellezza, sono questi gli ingredienti di Miss Red Carpet, prestigioso concorso nazionale, nato nel 2016, la cui finale si svolge ogni anno a settembre al Lido di Venezia, in occasione della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica .

Patron dell’evento è Stefano Cecchetto che ha scelto la Sicilia come prima tappa della Kermesse che si terrà il 7 dicembre 2019 a Marina di Modica presso i locali Oasi dei Re, con inizio alle ore 21.00.

Ad organizzare la manifestazione è Angela Frasca, mentre la conduzione è stata affidata a Caterina Gurrieri, giornalista e conduttrice di Video Regione.

A Miss Red Carpet, la partecipazione è aperta a modelle provenienti da ogni parte d’Italia, la cui età va dai 14 ai 29 anni.

Il concorso prevede numerose tappe e le selezioni si terranno nei locali più esclusivi e nelle piazze più belle della penisola.

A vincere l’ambita fascia diventando Miss Red Carpet 2019 e calcando il Red Carpet più prestigioso d’Italia, ovvero quello del Festival del Cinema di Venezia, è stata Francesca Melchior, giovane miss proveniente da Portogruaro (VE).

Eleganza e portamento, dovuti agli studi di danza, l’hanno portata sul gradino più alto del podio. “La sola bellezza non basta”, ha dichiarato il patron del concorso Stefano Cecchetto, ecco perché Miss Red Carpet ha lanciato lo slogan ‘Miss Red Carpet Loves Talent’ , portando sul palco talenti e performance con protagoniste le Miss. La finale Nazionale, è presentata da Jo Squillo e ripresa dalle telecamere di TV Moda;

La conduttrice sarà in Sicilia per la seconda tappa prevista il 14 dicembre 2019 a Comiso presso i locali di Villa Orchidea

Per iscrizioni: telefonare all’agente regionale per la Sicilia al numero 331 9511035 o tramite il sito ufficiale: www.missredcarpet.it o via mail a casting@missredcarpet.it