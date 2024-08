Minimarket sanzionato perchè ha venduto bevande alcoliche dopo le 18: controlli a Comiso

Un minimarket sanzionato per non aver rispettato l’ordinanza sindacale che vieta la vendita di bevande alcoliche dopo le ore 18:00 e un tunisino irregolare sul territorio. Sono alcuni dei risultati ottenuti dalla polizia durante i controlli avvenuti a Comiso.

Questi interventi hanno portato al controllo di 340 persone e 160 autovetture, con l’irrogazione di 6 sanzioni per violazioni del codice della strada. Inoltre, sono stati ispezionati 4 esercizi commerciali per verificare la regolarità amministrativa.

I controlli

In particolare, sono stati attuati servizi straordinari di controllo nei comuni di Comiso e Santa Croce Camerina, con particolare attenzione alle aree urbane, periferiche e ai luoghi di aggregazione. Durante questi controlli, è stata verificata la posizione amministrativa di cittadini extracomunitari, e un cittadino tunisino è risultato irregolare, portando all’emissione di un decreto di espulsione con trattenimento in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

Durante la serata di venerdì, nel centro storico di Comiso, sono state identificate 19 persone e ispezionati 3 esercizi commerciali. Un minimarket è stato sanzionato per non aver rispettato l’ordinanza sindacale che vieta la vendita di bevande alcoliche dopo le ore 18:00.

