Minibasket: Maurizio Cremonini e Roberta Regis ospiti della Virtus Ragusa

Lunedì scorso, presso il PalaPadua a Ragusa, si è svolta un’importante tappa siciliana del progetto “Camminare insieme”, promosso dal Settore Nazionale Minibasket e Scuola della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro). Questo evento ha visto la partecipazione di Maurizio Cremonini, Responsabile Nazionale Minibasket, e Roberta Regis, membro dello staff tecnico federale, in qualità di ospiti d’eccezione. La Virtus Ragusa ha accolto con entusiasmo Cremonini e Regis, rappresentata da Alessandro Vicari, Responsabile Minibasket della società.

Durante l’evento, Cremonini e Regis hanno condotto tre sessioni di allenamento separate per i gruppi “Esordienti”, “Aquilotti” e “Scoiattoli”, dedicando circa un’ora a ciascun gruppo. Questa giornata ha offerto grandi stimoli e divertimento sano, con un messaggio importante sull’importanza del ruolo educativo degli istruttori di minibasket e delle società sportive di pallacanestro. Questi soggetti rivestono un ruolo fondamentale nella crescita e nella formazione dei giovani atleti e cittadini del futuro.

Alessandro Vicari ha commentato positivamente l’evento, sottolineando l’importanza di momenti di condivisione come questo, che aumentano la consapevolezza del ruolo svolto dalle società sportive nella crescita dei giovani. Ha ringraziato Cremonini e Regis per la loro partecipazione e ha evidenziato l’impegno costante della Virtus Ragusa nel promuovere un ambiente sano e stimolante per i giovani. La presenza di Cremonini e Regis è stata un segno tangibile dell’impegno della società verso la crescita e lo sviluppo dei suoi giovani talenti.

