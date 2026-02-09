“Minchia Signor Tenente” al Teatro Garibaldi di Modica: ironia e memoria nella Sicilia del 1992

Dopo il grande successo dello scorso fine settimana, che ha visto il Teatro Garibaldi di Modica gremito per le tre repliche de “L’avaro” di Molière con Enrico Guarneri e la regia di Guglielmo Ferro, la stagione di prosa prosegue con uno degli spettacoli più apprezzati dal pubblico negli ultimi vent’anni.

Sabato 14 febbraio alle ore 21.00 e domenica 15 febbraio alle ore 18.30 andrà in scena “Minchia Signor Tenente”, scritto, diretto e interpretato da Antonio Grosso, una commedia che intreccia umorismo, umanità e riflessione civile sul tema della mafia.

Una caserma, una comunità, un equilibrio fragile

Ambientata nella Sicilia del 1992, la storia si svolge in una piccola caserma dei carabinieri su un cucuzzolo di montagna, in un paese sospeso nel tempo. Qui cinque militari provenienti da diverse regioni d’Italia condividono turni, abitudini e piccoli conflitti quotidiani, in un clima che oscilla tra cameratismo e assurdità.

Tra denunce improbabili, amori proibiti e litigi di routine, la caserma diventa una piccola comunità, quasi una famiglia. Un equilibrio fragile che viene improvvisamente messo in discussione dall’arrivo di un nuovo tenente, figura rigida e severa, deciso a imporre disciplina e ordine.

La commedia si trasforma così in un racconto capace di affrontare con leggerezza temi profondi, tra memoria collettiva, senso del dovere e giustizia.

Uno spettacolo corale

In scena, accanto ad Antonio Grosso, un cast numeroso che contribuisce a costruire il racconto corale dello spettacolo:

Adriana Aiello, Gaspare Di Stefano, Francesco Nannarelli, Delia Oddo, Antonello Pascale, Giuseppe Renzo, Franco Scascitelli, Mariano Viggiano, Martina Zuccarello e Natale Russo.

“Minchia Signor Tenente” è una commedia che alterna risate e riflessione, invitando il pubblico a mantenere lo “sguardo dritto” davanti alle ingiustizie, senza mai rinunciare alla leggerezza del teatro.

«Minchia Signor Tenente è una commedia che parla al cuore e alla memoria collettiva – affermano la presidente della Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – È un testo intelligente, che usa l’ironia per dire verità importanti senza mai appesantire il racconto. Siamo sicuri che il nostro pubblico si lascerà conquistare da questa messinscena, coinvolgente e carica di emozione.»

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.

© Riproduzione riservata