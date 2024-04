Minacce, danneggiamento del POS, furto di carte di credito: a Modica arrestati tre pregiudicati

Tre pregiudicati finisco ai domiciliari. La polizia di Modica ha arrestato un giovane tunisino di 37 anni che insieme al fratello aveva minacciato il personale di un locale della movida cittadina, danneggiando il registratore di cassa e il POS. Le indagini hanno permesso di identificare i responsabili, già noti alle autorità per reati precedenti.

FURTO DI CARTE DI CREDITO



Gli altri due destinatari delle misure cautelari sono accusati di furto e indebito uso di carte di credito/debito in concorso. Si tratta di due uomini di 45 e 37 anni, residenti a Modica, e di una donna di 42 anni residente a Scicli, che ha agito da “palo” durante il furto. Dopo aver rubato il portafogli di una giovane di Siracusa, le carte di credito/debito sono state utilizzate in diversi esercizi commerciali del centro storico. Grazie alle indagini e alle immagini acquisite, la polizia è riuscita a individuare rapidamente gli autori, già noti per reati contro il patrimonio e per stupefacenti.

Il G.I.P. ha emesso le ordinanze di arresti domiciliari per entrambi gli uomini coinvolti nel furto, sulla base del quadro probatorio raccolto dagli agenti.

