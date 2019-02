M'illumino di meno anche in Sicilia tante iniziative.. a luce spenta. Anche in Regione - Ragusa Oggi

M’illumino di meno anche in Sicilia tante iniziative.. a luce spenta. Anche in Regione

Condividi su:

Tre minuti di black out volontario nelle case, negli uffici, nelle aziende pubbliche e private di tutta l’Isola il prossimo primo marzo, giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. E chiunque, da subito, potrà mettere un ideale “like” per dire “io ci sarò”, compilando un form, gestito da gmail attraverso Google, e raggiungibile direttamente all’indirizzo ( https://goo.gl/forms/ 95Az56elRPVQvioO2 ) o attraverso la pagina web istituzionale dell’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità.

La Regione Siciliana, dunque, aderisce ufficialmente alla manifestazione “M’illumino di meno”, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio 2, e rivolge ai cittadini l’invito a spegnere le luci per almeno 180 secondi a partire dalle ore 20 e a radunarsi nelle piazze dei propri Comuni di residenza accendendo candele. L’assessore Alberto Pierobon ha scritto a tutti gli altri rami dell’amministrazione per sollecitarli a dare massima diffusione all’iniziativa.

«Sensibilizzare la gente su temi così importanti, strettamente legati alla qualità della vita – afferma il governatore siciliano Nello Musumeci – è un dovere per ogni buona amministrazione. In questa occasione, la possibilità che offriamo a chiunque di condividere pubblicamente l’apprezzamento per un gesto simbolico, ma ricco di significato, potrà rappresentare uno stimolo in più e contribuire a diffondere ulteriormente la cultura del rispetto verso l’ambiente».