Migranti: sbarcarono in 37 a Pozzallo. Denunciati tre presunti scafisti

Sono stati denunciati dalla polizia di stato tre persone di 25, 24 e 18 anni ritenuti responsabili del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In particolare, i tre sono accusati di essere i presunti scafisti dello sbarco dei 37 migranti avvenuto la mattina del 19 agosto al Porto di Pozzallo.

LE INDAGINI

Le indagini sono state avviate nell’immediatezza dei fatti e, secondo alcuni testimoni, sono stati proprio loro ad alternarsi nella conduzione dell’imbarcazione partita dalle coste libiche, favorendo poi l’ingresso clandestino nel territorio dello Stato dei 37 cittadini extracomunitari, esponendoli tra l’altro ad un concreto pericolo per la loro incolumità, viste le avverse condizioni metereologiche dei giorni scorsi. Tutti i migranti sono stati salvati dalla Capitaneria di Porto ed ospitati presso l’Hot Spot di Pozzallo per essere visitati, identificati e trasferiti in altri centri.