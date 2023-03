Migranti: la Guardia Costiera di Pozzallo impegnata in una operazione di soccorso

E’ in corso un’operazione di soccorso di circa 500 migranti a 80 miglia a est da Siracusa. La Guardia Costiera è partita da Pozzallo per andare a soccorrere coloro che si trovano in mare che, stando alle prime informazioni, si tratterebbe di una motopesca.

FORSE UN MOTOPESCHERECCIO IN DIFFICOLTA’

Non si esclude possa trattarsi del caso segnalato da Alarm Phone, un motopeschereccio in difficolta’ con circa 500 persone a bordo.