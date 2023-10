Migranti: in 234 partiti da Libia 3 giorni fa, uno in grave disidratazione. Salvati vicino Pozzallo

Erano partiti dalla Libia tre giorni fa i circa 500 migranti messi in salvo a 8 miglia da Portopalo da diversi mezzi militari che hanno raggiunto nella tarda mattinata di oggi, un motopeschereccio sovraccarico e in precarie condizioni di navigabilita’. Dopo il complesso trasbordo, 264 migranti sono stati condotti via mare a Pozzallo; due i mezzi impegnati, il pattugliatore Cinus Pv9 della Guardia di Finanza e la motovedetta Cp 325 della Guardia costiera.

Nessuna donna a bordo ma complessivamente una quindicina di minori. Una delle persone soccorse e’ stata condotta con urgenza in ospedale a Modica per una grave disidratazione con una preoccupante tachicardia e crampi addominali. In tutto 183 le persone giunte a Pozzallo con nave Cinus (179 uomini e 4 minori) e 81 a bordo della Cp 325 (72 uomini e 9 minori). Egitto, Bangladesh, Pachistan e Siria le nazionalita’ dichiarate. Un’altra parte delle persone messe in salvo, circa 150, e’ stata invece presa a bordo del pattugliatore Frontex MAI1102 rumeno, che e’ diretto ad Augusta. fonte Agi

IL SINDACO ROBERTO AMMATUNA: OCCORRE PORRE ATTENZIONE ANCHE ALLA ROTTA ORIENTALE.

Lo sbarco di oggi a Pozzallo di 264 migranti soccorsi da una motovedetta della Guardia Costiera e da una motovedetta della Guardia di Finanza, a poche miglia dalla costa e la loro nazionalità, dimostrano che bisogna porre anche attenzione anche alla cosiddetta rotta orientale. Si tratta di migranti di nazionalità bengalese, pakistana, siriana, egiziana e libica che sono stati trasportati con un barcone in pessime condizioni. Tutti i migranti si trovano in discrete condizioni fisiche, anche se molti di loro sono affetti da scabbia e soltanto uno è stato trasportato in ospedale per una emorragia del cavo orale.