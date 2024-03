Migranti: circa 150 persone in arrivo a Pozzallo da operazioni di soccorso in mare

Saranno pomeriggio e notte movimentata a Pozzallo. Al momento, dalle prime informazioni, è previsto l’arrivo al porto di circa 150 migranti. Si tratta di due sbarchi distinti. Nel pomeriggio dovrebbe rientrare la motovedetta Cp325 in servizio alla Capitaneria di porto di Pozzallo, e che stamattina ha mollato gli ormeggi per raggiungere un barchino con 29 persone a bordo.

Sarà invece a Pozzallo intorno alle 22, la nave Mare Jonio che con la ong Mediterranea effettua soccorso in mare. A bordo ci sarebbero 114 persone messe in salvo in due operazioni distinte. Sono giorni difficili anche a Lampedusa dove in 24 ore sono arrivati circa 1000 migranti.

A Pozzallo e Modica, nei giorni scorsi sono stati destinati ad altre sedi i circa 500 migranti che erano ospitati tra i due hot spot che sono stati svuotati. Tornando agli sbarchi di oggi, la Cp 325 dovrebbe raggiungere un barchino in difficoltà a circa 50 miglia da Pozzallo. La Mare Jonio invece, partita martedì da Trapani si è diretta a sud di Lampedusa; in due interventi di soccorso ha messo in salvo a bordo 114 persone, in massima parte uomini (solo 6 le donne); vi sono anche dei minori. foto di repertorio

