Migranti: attese a Pozzallo 150 persone soccorse in mare

E’atteso a Pozzallo il rientro della motovedetta 325 partita stamattina dal porto ibleo per prestare soccorso, unitamente agli altri mezzi della Guardia costiera, la nave Dattilo e la motovedetta 326, a due barconi con circa 800 persone a bordo.

In arrivo in 150 a Pozzallo

Secondo quanto apprende l’AGI, alla motovedetta di rientro a Pozzallo e’ stata affidata una parte dei migranti soccorsi, circa 150, che arrivera’ in porto probabilmente alle prime luci dell’alba. Gia’ allertato il sistema di accoglienza, sempre che non intervengano altre disposizioni dal momento per la distanza tra la zona operativa di soccorso e il porto di Pozzallo. Sono invece gia’ in trasferimento con pullman verso altre destinazioni i 217 migranti che sono arrivati a Pozzallo via mare da Lampedusa in una operazione di alleggerimento dell’hot spot di contrada Imbriacola. Per nessuno del 217 e’ prevista permanenza a Pozzallo. foto di repertorio