Migranti: Alarm Phone, 39 persone in difficoltà a largo di Malta. Forse sbarcheranno a Pozzallo

Un’imbarcazione con 39 persone a bordo è in difficoltà a largo di Malta. A riferirlo è Alarm Phone, che è in contatto con i migranti a bordo. “Dicono di essere scappati da Bengasi, in Libia – si legge in un tweet – e che sono in mare da tre giorni. Le autorità sono state informate.

Non perdete tempo, serve immediatamente un’operazione di salvataggio”. E’ assai probabile che, attivate le operazioni di salvataggio, possano sbarcare a Pozzallo dove è già partita l’allerta per la macchina organizzativa dell’accoglienza.

Intanto intorno alle 17 di oggi i team di Medici senza frontiere a bordo della Geo Barents hanno effettuato il primo salvataggio della nuova missione: 74 persone (molte donne e minori). Sono partiti dalla Libia ieri notte a bordo di un gommone sovraffollato e instabile. I sopravvissuti, informa Msf, sono esausti dopo aver trascorso 15 ore in mare in condizioni meteo avverse. Ora sono tutti al sicuro sulla Geo Barents e ricevono le cure necessarie dal team a bordo. La Geo Barents, ripartita il 1 dicembre, era una delle navi coinvolte nel braccio di ferro con il Governo per l’approdo a Catania. foto di repertorio