Migliaia di litri d’acqua persi a Modica. La segnalazione da mesi. Ma qualcuno vuole intervenire?. VIDEO

Continuano ad arrivarci da parte dei nostri lettori, le segnalazioni della copiosa perdita d’acqua in vicolo Giorgio Almirante. L’acqua si riversa poi in via Risorgimento e in via Resistenza partigiana.

Migliaia di litri d’acqua potabile si sono persi in questi mesi.

“Chi sono i responsabili di queste mancate manutenzioni e riparazioni ? E’ doveroso verso i cittadini e la citta’ di Modica che il commissario straordinario di Modica faccia luce su questo”, ci chiedono i lettori.

La prima segnalazione è arrivata già diversi mesi fa. Non riusciamo a comprendere come sia possibile la totale indifferenza degli organi preposti verso questo grave problema. Qualcuno si decide a voler intervenire?