Mick Jagger torna a Siracusa: “In relax a scrivere canzoni…”

Sarà un album molto ‘italiano’ quello che hanno in cantiere i Rolling Stones, sempre più in sintonia con il Bel Paese.

Almeno stando alle ultime foto pubblicate dal frontman Mick Jagger che sui suoi profili social appare ritratto in diversi scatti nella zona di Siracusa con una dedica emblematica: “Relax in Italia dopo un po’ di tempo per scrivere canzoni!”.

Alcune settimane fa l’anticipazione che la storica band britannica era a lavoro per un nuovo disco l’aveva lanciata il chitarrista Keith Richards. Il rapporto tra Mick Jagger e l’Italia negli ultimi tempi si è intensificato, prima con la permanenza del cantante inglese nel Bel Paese tra il 2020 e il 2021, poi con la ‘benedizione’ data ai Maneskin che hanno avuto l’onore di aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas esattamente un anno fa. Il nuovo disco delle ‘Pietre Rotolanti’ è atteso per il 2023.