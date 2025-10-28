Meteo: temporali in arrivo, weekend di Ognissanti in parte bagnato

Dopo una breve tregua soleggiata, il maltempo torna protagonista in Sicilia e nel resto del Sud Italia. Secondo le ultime previsioni di 3bmeteo.com, una nuova perturbazione atlantica porterà piogge e temporali diffusi nei prossimi giorni, soprattutto tra mercoledì e giovedì, con fenomeni localmente intensi sulle regioni tirreniche.

Il meteorologo Edoardo Ferrara spiega che il fronte in arrivo coinvolgerà inizialmente il Nord e la Toscana, per poi estendersi rapidamente verso il Centro e, in parte, anche il Meridione. “Nonostante il Sud resti ai margini dell’azione ciclonica – precisa Ferrara – non mancheranno piogge e temporali, in particolare su Sicilia, Calabria e Campania, dove saranno possibili brevi ma intensi rovesci, accompagnati da forti raffiche di vento di Scirocco e Libeccio.”

Sicilia sotto osservazione: possibili nubifragi e mare agitato

In Sicilia, le aree più esposte saranno quelle occidentali e tirreniche, tra Palermo, Trapani e Messina, dove sono attesi temporali localmente intensi e mare molto mosso. Le temperature subiranno un leggero calo, mentre le raffiche di vento potranno superare i 60 km/h lungo le coste.

Le autorità regionali e la Protezione Civile invitano alla prudenza, in particolare per chi si sposterà nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando il rischio idrogeologico potrebbe aumentare in alcune zone interne e montuose.

Weekend di Ognissanti a rischio pioggia

Il weekend di Ognissanti non promette condizioni stabili: una nuova perturbazione potrebbe raggiungere prima il Nord e successivamente anche il Centro e parte del Sud, portando un altro peggioramento del tempo tra sabato 1 e domenica 2 novembre.

Sebbene la tendenza necessiti di conferme, gli esperti non escludono nuovi rovesci tra Campania, Basilicata e Sicilia orientale, alternati a momenti di schiarita. Le coste ioniche, invece, dovrebbero rimanere parzialmente protette.

Venti forti e mari agitati anche nel Canale di Sicilia

Oltre alle piogge, i venti rappresenteranno un’altra criticità: il Libeccio e lo Scirocco soffieranno con intensità, causando mareggiate lungo il Canale di Sicilia e sulle coste tirreniche. Particolare attenzione sarà richiesta ai collegamenti marittimi con le isole minori, che potrebbero subire variazioni o sospensioni temporanee.

Il maltempo dunque torna a far parlare di sé, riportando l’autunno vero anche al Sud Italia.

© Riproduzione riservata